Участие в чемпионате Беларуси по борьбе примут более 350 атлетов

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в чемпионате Беларуси по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет 11-15 января в Лиде, примут свыше 350 спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы (БФБ).

Данные соревнования дают старт сезона 2019 года и являются отборочными к чемпионату Европы в Румынии, который пройдет в апреле, а также к II Европейским играм в Минске. В чемпионате Беларуси примут участие лидеры национальной команды по греко-римской борьбе: Виктор Сосуновский, Джавид Гамзатов, Иосиф Чугошвили, Сослан Дауров, Александр Грабовик и Радик Кулиев.

Среди спортсменов вольного стиля выступят Иван Янковский, Ибрагим Саидов, Александр Гуштын, Али Шабанов. Также на ковер выйдут представители женской борьбы Ванесса Колодинская, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина, Екатерина Гончар, Виолетта Чирик, Анастасия Гучок, Вероника Иванова и Залина Сидакова.

Открывают чемпионат Беларуси 11 января борцы греко-римского стиля. Начало поединков в 10.30.

В БФБ отметили, что, вероятнее всего, на чемпионат Европы в Бухарест отправится молодежная команда, а основной состав будет готовиться к II Европейским играм, которые пройдут в июне.

Борьба входит в программу II Европейских игр в Минске. В столичном Дворце спорта будет разыграно 18 комплектов медалей.-0-