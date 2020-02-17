Участие в турнире по самбо на призы Президента в Минске примут атлеты из 22 стран

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в XXIV международном турнире категории А по самбо на призы Президента, который пройдет 20-21 февраля в минском Дворце спорта, примут атлеты из 22 стран. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщил главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Домашние соревнования для нас станут отборочными, где тренерский штаб сможет оценить готовность атлетов. Перед спортсменами ставятся самые высокие задачи. К тому же зрители будут ждать ярких побед и красочной борьбы. Нам нужны первые места на данном турнире, - сказал Дмитрий Базылев. - Всего в состязании примут участие представители 22 стран. Впервые в Минск приедут самбисты из Анголы. Беларусь на данных соревнованиях представят около 60 атлетов".

Белорусы должны выступить достойно, что станет хорошим стартом сезона, уверен главный тренер.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля отметил, что в международном турнире в разные годы принимали участие звезды мировой величины. "Мы гордимся успехами белорусских самбистов. Они регулярно доказывают, что могут конкурировать на самом высоком уровне с ведущими спортсменами мира и Европы. В нашей стране самбо пользуется популярностью", - добавил он.

Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Вход для зрителей на мероприятие будет свободный.

В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-