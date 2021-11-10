Участники Игр в Пекине разместятся в 20 корпусах Олимпийской деревни

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине заявил о завершении основных подготовительных работ в главной Олимпийской деревне рядом со знаменитым стадионом "Птичье гнездо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Площадь жилого объекта в столице Китая - 330 тыс. кв.м. Участники разместятся в 20 современных жилых корпусах. Комнаты оборудованы современными системами отопления и кондиционирования, которыми можно будет управлять со смартфона.

Организаторы постарались максимально упростить работу волонтерам: в деревне будут курсировать беспилотные автобусы, будут и роботы-консьержи, роботы-уборщики. Как отмечается, эти технологии уже себя хорошо зарекомендовали на тестовых испытаниях.

Олимпийской деревне в ближайшее время предстоит пройти проверку качества инфраструктуры и протестировать меры по борьбе с коронавирусом.

Аналогичные комплексы, но менее масштабные расположены в кластерах Яньцин и Чжанцзякоу.

Официально Олимпийская деревня откроется 27 января 2022 года. Эстафета олимпийского огня начнется 2 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.-0-