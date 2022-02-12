Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 6 комплектов наград

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 6 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские любители спорта сегодня будут переживать за серебряного призера пекинских Игр Антона Смольского и его товарищей по биатлонной команде Никиту Лобастова, Дмитрия Лазовского и Максима Воробья, которые будут сражаться за награды в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Белорусские конькобежцы сегодня примут участие в двух видах соревновательной программы. Марина Зуева, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева выступят в командной гонке. На дистанции 500 м у мужчин на старт выйдет Игнат Головатюк.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по сноуборду (микст, кросс), лыжных гонках (женщины, эстафета) и прыжках на лыжах (мужчины), скелетоне (женщины).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-