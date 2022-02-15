Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 9 комплектов наград

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 9 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и серебряный призер пекинских Игр в индивидуальной гонке Антон Смольский поспорят за награды в мужской эстафете 4х7,5 км.

Фристайлисты Станислав Гладченко, Павел Дик, Максим Густик и Макар Митрофанов постараются успешно выступить в квалификации и пробиться в число финалистов состязаний по лыжной акробатике.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прокатает свою короткую программу.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по сноуборду (женщины, биг-эйр; мужчины, биг-эйр), фристайлу (женщины, слоупстайл), горнолыжному спорту (женщины, скоростной спуск), конькобежному спорту (мужчины, командная гонка; женщины, командная гонка), лыжному двоеборью (мужчины) и бобслею (мужчины, двойки).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-