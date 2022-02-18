Участники зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 5 комплектов наград

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 5 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские биатлонисты проведут сегодня заключительные олимпийские гонки. В женском масс-старте на 12,5 км выступят Динара Алимбекова и Анна Сола. Серебряный призер олимпийской индивидуальной гонки Антон Смольский поспорит за награды мужского масс-старта на 15 км. Конькобежец Игнат Головатюк выйдет на дистанцию 1000 м.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (женщины, хафпайп; мужчины, ски-кросс).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки.

Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-