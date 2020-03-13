УЕФА приостановил матчи еврокубковых турниров

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о приостановлении всех матчей континентальных турниров. Такая информация размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в заявлении, в свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок.

Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, намеченные на 19 марта, а также игры 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые должны были пройти 17 и 18 марта. Решение о датах их проведения будет принято позднее.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Ранее УЕФА пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник, 17 марта.-0-