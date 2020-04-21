УЕФА призывает доиграть национальные чемпионаты и кубковые турниры

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил варианты продолжения турниров для клубных и сборных команд. Проекты обсуждались сегодня на видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 европейских ассоциаций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках. В случаях, если какие-то ассоциации все же решат отменить чемпионаты или кубковые турниры, УЕФА составит специальное руководство по распределению путевок в еврокубковые турниры.

Обсуждались сегодня и аспекты финансирования национальных ассоциаций через программу помощи HatTrick. При этом УЕФА заверил, что все запланированные платежи будут совершены своевременно.

Окончательные решения по всем рассмотренным вопросам будут озвучены 23 апреля после заседания исполкома УЕФА.-0-