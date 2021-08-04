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04 августа 2021, 14:54

Украинский борец Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады в весе 87 кг

Жан Беленюк. Фото НОК Украины
Жан Беленюк. Фото НОК Украины
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4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады в весе 87 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Украинский спортсмен в решающей схватке нанес поражение венгру Виктору Лоринцу - 5:1. Серебряный призер Рио-2016 отлично провел второй период финальной встречи, использовав преимущество в партере - 5:1.

Бронзовые медали выиграли Денис Кудла из Германии, победивший в схватке за бронзу обидчика белоруса Кирилла Маскевича, Мохамеда Метвалли из Египта, а также представителя Сербии Зураба Датунашвили.-0-

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