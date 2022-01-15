Украинский тренер Андрей Шевченко покинул итальянский клуб "Дженоа"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный украинский специалист Андрей Шевченко освобожден от должности главного тренера футболистов итальянского клуба "Дженоа", сообщает корреспондент БЕЛТА.

45-летний наставник возглавил генуэзскую команду 7 ноября 2021 года и смог одержать с ней лишь одну победу. Контракт Андрея Шевченко с "Дженоа" был рассчитан до 2024 года. Под его руководством команды провела девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Последним матчем Андрея Шевченко в качестве главного тренера стал поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором его подопечные проиграли в дополнительное время "Милану" со счетом 1:3. В итальянской серии А футболисты "Дженоа" занимают 19-е, предпоследнее место, набрав всего 12 очков в 21 проведенной игре. Позади только "Салернитана", у которой на балл меньше, но две игры в запасе.-0-