Украинцы и казахстанцы сыграли вничью в квалификации футбольного чемпионата мира

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины в третий раз подряд сыграли вничью в квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречаясь в Киеве с командой Казахстана, хозяева вышли вперед на 20-й минуте после удара Романа Яремчука. Однако удержать победу украинцам не удалось - на исходе часа игрового времени Серикжан Мужиков сравнял счет - 1:1. С таким же результатом подопечные Андрея Шевченко завершили встречи с французами и финнами. В другом матче группы D действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции в Сараево со счетом 1:0 одолели команду Боснии и Герцеговины, благодаря голу Антуана Гризманна. Положение команд: Франция - 7 очков (3 матча), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Казахстан - 1 (2), Босния и Герцеговина - 0 (2).

В группе Е белорусы потерпели разгромное поражение от бельгийцев (0:8), а команда Уэльса одолела чехов (1:0). Положение команд: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2). Следующие матчи состоятся 2 сентября. Белорусские футболисты сыграют в гостях у Чехии, а эстонцы примут бельгийцев.

Результаты матчей в остальных группах:

А - Люксембург - Португалия - 1:3, Азербайджан - Сербия - 1:2. Положение команд: Португалия - 7 (3), Сербия - 7 (3), Люксембург - 3 (2), Ирландия - 0 (2), Азербайджан - 0 (2).

В - Испания - Косово - 3:1, Греция - Грузия - 1:1. Положение команд: Испания - 7 (3), Швеция - 6 (2), Греция - 2 (2), Грузия - 1 (3), Косово - 0 (2).

С - Литва - Италия - 0:2, Северная Ирландия - Болгария - 0:0. Положение команд: Италия - 9 (3), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 1 (2), Болгария - 1 (3), Литва - 0 (2).

F - Австрия - Дания - 0:4, Молдова - Израиль - 1:4, Шотландия - Фарерские острова - 4:0. Положение после трех туров: Дания - 9, Шотландия - 5, Австрия - 4, Израиль - 4, Фарерские острова - 1, Молдова - 1.

G - Турция - Латвия - 3:3, Гибралтар - Нидерланды - 0:7, Черногория - Норвегия - 0:1. Положение после трех туров: Турция - 7, Нидерланды - 6, Норвегия - 6, Черногория - 6, Латвия - 1, Гибралтар - 0.

Н - Словакия - Россия - 2:1, Хорватия - Мальта - 3:0, Кипр - Словения - 1:0. Положение после трех туров: Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта - 1.

I - Англия - Польша - 2:1, Андорра - Венгрия - 1:4, Сан-Марино - Албания - 0:2. Положение после трех туров: Англия - 9, Венгрия - 7, Албания - 6, Польша - 4, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.

J - Армения - Румыния - 3:2, Германия - Северная Македония - 1:2, Лихтенштейн - Исландия - 1:4. Положение после трех туров: Армения - 9, Германия - 6, Северная Македония - 6, Румыния - 3, Исландия - 3, Лихтенштейн - 0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-