Умер известный белорусский тренер Петр Яновский

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 86-м году жизни умер известный советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР, почетный гражданин города Бобруйска Петр Яновский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Будучи действующим атлетом, Петр Яновский неоднократно побеждал на чемпионатах БССР в разных видах спорта, был призером Спартакиады народов СССР и чемпионата Советского Союза.

В 1967 году устроился на работу тренером по гребле в ДЮСШ №1 города Бобруйска. С 1986 года работал в должности тренера-преподавателя по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва. Среди его воспитанников - именитые белорусские гребцы-каноисты, олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи, многократный призер чемпионатов мира Александр Жуковский, бронзовый медалист чемпионата мира - 2015 и европейского первенства этого же года Максим Петров.

Петр Яновский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Почета.-0-