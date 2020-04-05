Умер известный тренер по дзюдо Вячеслав Сенкевич

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 61-м году жизни скончался известный тренер по дзюдо Вячеслав Сенкевич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.

Вячеслав Сенкевич родился 6 октября 1959 года. Он являлся мастером спорта международного класса, первым среди белорусских дзюдоистов, ставших чемпионом СССР, бронзовым призером чемпионатов СССР (1980, 1983, 1984 годы), серебряным призером Всемирной универсиады 1982 года. В качестве тренера подготовил большую плеяду спортсменов, которые прославляли Беларусь на международных соревнованиях самого высокого уровня.

В БФД отметили, что Вячеслав Сенкевич пользовался большим, заслуженным уважением близких, друзей, коллег по работе. Он проделал огромную работу для развития дзюдо в Беларуси.

Белорусская федерация дзюдо выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Вячеслава Сенкевича.

Прощание состоится 6 апреля с 12.00 до 14.00 по адресу: Минск, ул. Ольшевского 12, ритуальный зал.-0-