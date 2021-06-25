Умер известный тренер по гребле на байдарках и каноэ Анатолий Каптур

Фото из архива
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 75-м году жизни сегодня скончался заслуженный тренер СССР Анатолий Каптур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по гребным видам спорта.
"Анатолий Александрович Каптур внес значительный вклад в развитие гребли на байдарках и каноэ, являлся личным тренером трехкратного олимпийского чемпиона 1980 года, динамовца Владимира Парфеновича. Также Анатолий Александрович сам был высококвалифицированным байдарочником и являлся чемпионом Европы 1969 года в К-1 4х500 м, бронзовым призером чемпионата Европы 1969 года К-1 500 м", - говорится в сообщении.
Учреждение РЦОП по гребным видам спорта выражает соболезнования родным и близким покойного.-0-
Анатолий Каптур