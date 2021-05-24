24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 88-м году жизни умер легендарный российский тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Красноярского края

"Сегодня, 24 мая, в Красноярской краевой клинической больнице скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Причина смерти - пневмония, прославленный тренер с четверга находился в реанимации", - сообщили подробности случившегося в краевом Минспорте.

Дмитрий Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 1950-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 по 2008 год (за исключением 1984 года, когда советская команда не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

Дмитрий Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, двукратного победителя главных стартов четырехлетия Ивана Ярыгина и победителя Игр в Сиднее Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д.Г.Миндиашвили.-0-