Умер олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-1980, известного советского и российского спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщает ТАСС.

22 июля Александр Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы (Московская область, Россия). Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели.

Тело олимпийского чемпиона обнаружили в реке. По факту гибели следствие проводит проверку. "В настоящее время на месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится доследственная проверка", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады-1980 в Москве, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.-0-