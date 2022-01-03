Умер советский олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке советский легкоатлет Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

"На 77-м году от обширного инфаркта ушел из жизни легендарный советский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Виктор Данилович умер в Сиднее, где проживал с семьей после распада СССР. Легендарный спортсмен будет захоронен 5 января в Сиднее", - говорится в сообщении.

Санеев выигрывал золото в тройном прыжке на Играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Олимпиаде в Москве стал серебряным призером. Он является единственным в мире трехкратным олимпийским чемпионом в этом виде программы.

Также Виктор Санеев дважды выигрывал чемпионат Европы и шесть раз становился победителем европейского первенства в помещении. На его счету три мировых рекорда, два из которых были установлены на Олимпиаде в Мехико.-0-