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Спорт
14 октября 2021, 20:03

Умер тренер по греко-римской борьбе Владимир Изопольский

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 87-м году жизни скончался один из патриархов белорусской школы греко-римской борьбы Владимир Изопольский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам.

Владимир Изопольский родился 10 апреля 1935 года в Николаеве. В 16-летнем возрасте пришел в местное педучилище физического воспитания. После того, как окончил это учебное заведение, переехал в Минск, поступил в БГОИФК, где после первого курса начал заниматься греко-римской борьбой. Занятия проводил заслуженный тренер Советского Союза Михаил Мирский. Владимир Изопольский попал в сборную БССР, становился призером чемпионата республики.

С 1959 года, после окончания института, работал тренером по борьбе в Витебске, куда был направлен по распределению. В качестве наставника подготовил большую плеяду спортсменов, которые прославляли Беларусь на международных соревнованиях самого высокого уровня. Воспитанник Владимира Николаевича Игорь Каныгин стал серебряным призером Олимпиады-1980, победителем турнира "Дружба-1984", двукратным чемпионом мира, многократным победителем континентальных форумов.

За свою работу на тренерском поприще Владимир Изопольский удостоился званий заслуженного тренера СССР и БССР по греко-римской борьбе. Был награжден медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть".-0-

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