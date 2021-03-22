Умер заслуженный тренер СССР и Беларуси по боксу Валерий Кондратенко

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на 77-м году жизни умер наставник единственного в истории белорусского бокса олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского, заслуженный тренер СССР и Беларуси, почетный гражданин Витебска, кавалер ордена "Знак Почета" Валерий Кондратенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Валерий Кондратенко родился 4 сентября 1944 года в Таганроге, переехал в Витебск, где тренировался под руководством известного отечественного тренера Абрама Брина. В 1969 году Валерий Георгиевич выполнил норматив мастера спорта СССР, в 1972 году окончил Белорусский государственный институт физической культуры.

С 1984 по 1989 год Валерий Кондратенко работал старшим тренером сборной БССР по боксу. С 1985 года трудился тренером в СДЮШОР Витебского областного совета "Динамо", продолжая славные традиции Витебщины в данном виде спорта.

За свои заслуги на тренерском поприще Валерий Кондратенко был удостоен званий заслуженного тренера БССР, заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Витебска. Был награжден орденом "Знак Почета" и грамотой управления спорта Витебского облисполкома.

Белорусская федерация бокса, коллеги и воспитанники выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Кондратенко.-0-