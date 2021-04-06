В Барановичах определились призеры турнира по хоккею на траве "Кубок "Содружество"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры VIII Международного турнира по хоккею на траве среди женских команд "Кубок "Содружество" на призы Барановичского горисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный приз достался cмолевичской "Виктории". Дружина из Минской области на групповой стадии турнира обыграла сборную Свердловской области (4:1), "Сумчанку"( 2:1) и "Текстильщик-БарГУ" (4:1). В полуфинале будущие победительницы в труднейшем противоборстве были сильнее гродненского "Ритма". Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были игроки "Виктории" - 2:1. Финал против "Ак Барса-Динамо" из Казани выдался также непростым. "Виктория" свела основное время поединка к ничьей - 1:1, а в серии послематчевых бросков праздновала успех со счетом 3:2.

В споре за 3-е место гродненский "Ритм" выиграл у украинской "Сумчанки" - 3:2. Пятое место оставили за собой представительницы ХК "Минск", обыгравшие "Текстильщик-БарГУ" из Барановичей - 4:1. Матч за 7-ю позицию в итоговом протоколе между командами Свердловской области и сборной Беларуси (U-18) завершился победой россиянок - 2:0.-0-