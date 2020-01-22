В Беларуси готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК - Виктор Лукашенко

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Во время встречи

Виктор Лукашенко

Томас Бах

Во время переговоров Виктор Лукашенко отметил роль Международного олимпийского комитета (МОК) в поддержке мирового спорта. Оба руководителя уже встречались ранее на мероприятиях II Европейских игр в Минске, на полях 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше и выразили готовность к расширению взаимодействия.

"На встрече в Варшаве мы обсуждали с вами перспективы расширения сотрудничества в спорте высших достижений. После консультаций со спортивной общественностью в Беларуси замечу, что мы готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК", - сказал первый вице-президент НОК Беларуси.

Томас Бах отметил, что вновь рад видеть белорусскую делегацию и обратил внимание на символичное место проведения встречи: кабинет в здании МОК, который носит имя Хуана Антонио Самаранча, одного из выдающихся президентов организации с 1980 по 2001 год.

"Беларусь много внимания уделяет спорту, - сказал Томас Бах. - Вы провели в прошлом году один из самых масштабных спортивных форумов - II Европейские игры. Лично присутствовал на некоторых спортивных мероприятиях и торжественной церемонии закрытия. Белорусская сторона блестяще справилась с проведением игр. Уверен, и III зимние юношеские Олимпийские игры подарят юным белорусам много положительных эмоций".

Белорусская делегация провела также встречи с руководителями департаментов МОК по различным направлениям и иных структурных подразделений организации. В завершение официального визита в МОК посетила Олимпийский музей, в котором собрано более 10 тыс. экспонатов со всего мира.-0-

Фото НОК Беларуси