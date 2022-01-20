В чемпионате Беларуси по хоккею стартовала вторая стадия

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге стартовала вторая стадия регулярного чемпионата. Этап состоит из 10 туров и продлится до 26 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй этап регулярного сезона открылся матчами клубов из нижней шестерки, ведущих борьбу за две оставшиеся путевки в плей-офф. В обеих играх четверга для выявления сильнейшего командам не хватило трех периодов. Основное время поединка "Динамо-Молодечно" - "Лида" завершилось со счетом 3:3, а в овертайме удача была на стороне хозяев: победный бросок нанес Александр Суворов. Это поражение стало для "Лиды" 14-м кряду.

В параллельном матче игроки "Локомотива" и "Бреста" за 60 минут и вовсе не смогли поразить ворота соперника. Первую и единственную шайбу зрители в Орше увидели только в овертайме - победу "железнодорожникам" принес Андрей Перегуда.

Также на четверг была запланирована встреча "Химика" с "Могилевом", но в связи с невозможностью новополочан сыграть в матче команде было засчитано техническое поражение. Также не состоится поединок "Химика" и "Бреста", назначенный на 22 января.

После 45 матчей сезона положение команд в нижней шестерке выглядит следующим образом:

7. "Динамо-Молодечно" (50 баллов);

8. "Локомотив" (47);

9. "Химик" (46);

10. "Брест" (38 очков);

11. "Могилев" (35);

12. "Лида" (28).

В пятницу на лед выйдут команды из лидирующего секстета: "Гомель" примет "Шахтер", "Металлург" встретится с "Витебском", а "Юность" сразится с "Неманом". Все матчи стартуют в 19.00.-0-