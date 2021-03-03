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03 марта 2021, 13:38

В Японии рассматривают вопрос о запрете посещения Игр в Токио иностранными болельщиками

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Олимпиада в Токио"
В Японии разрешат въезд иностранным участникам Игр в Токио после отмены режима ЧС
Олимпиада в Токио должна проводиться со зрителями - глава оргкомитета

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии рассматривает вопрос о запрете посещения Олимпиады иностранными болельщиками. Причина - опасения по поводу распространения коронавируса во время главных стартов четырехлетия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Власти страны продолжают также раздумывать над допуском на трибуны зрителей из Японии и над ограничением их численности. Решение на этот счет будет принято после переговоров с МОК и другими организациями, вовлеченными в процесс подготовки к Играм.

Напомним, что в конце февраля глава оргкомитета Игр в Японии Сэйко Хасимото заявила, что организаторы пока не рассматривают вариант проведения соревнований при пустых трибунах.

Тем временем, как выяснили японские СМИ, более половины населения Страны восходящего солнца выступает против проведения Игр в Токио. Согласно последним данным, около 58% японцев являются сторонниками отмены главных стартов четырехлетия.-0-

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