В Минспорта стартовал проект "Беларусь спортивная. Вспоминая прошлое, созидаем будущее"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минспорта дан старт проекту "Беларусь спортивная. Вспоминая прошлое, созидаем будущее", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В рамках реализации проекта по всей стране будут проходить тематические мероприятия, встречи с ветеранами спорта, именитыми атлетами, церемонии отправки писем-обращений будущему поколению, дни открытых дверей на спортивных объектах и многое другое. Реальные истории спортсменов, работников отрасли должным образом станут наглядным примером прогресса белорусского спорта за четверть века. Глядя на результат проделанной работы, каждый сможет оценить, что изменилось и как много сделано для развития спортивной инфраструктуры и спорта в целом", - говорится в сообщении.

Каждый из выпусков проекта доступен на официальном сайте Министерства спорта и туризма. Они будут посвящены интересным фактам, спортивным объектам, интервью и новостям из регионов. При подготовке статей будут использованы архивная информация, подшивки газет, фотографии. Так, в первой из них речь идет об истории РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи". -0-