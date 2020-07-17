В НОК Беларуси чествовали чемпионов и призеров Олимпиады-1980

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире НОК Беларуси сегодня чествовали чемпионов и призеров XXII Олимпиады-1980 в Москве. Мероприятие было посвящено 40-летию проведения соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Во вступительном слове первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко отметил, что находиться рядом с такими легендами - большая честь. "Вы легенды не только советского и отечественного спорта, но и мирового. Завоевав 33 награды на Играх в Москве, вы внесли огромный вклад в копилку сборной СССР, став кумирами для нас, нашей молодежи и детей", - сказал он.

По мнению первого вице-президента НОК, чтобы стать участником Олимпийских игр, надо приложить неимоверный труд, иметь волю и веру в себя, но чтобы стать призером или чемпионом Игр, должен быть еще и характер. "Благодаря этому характеру вы до сих пор находитесь в строю, передаете свой опыт - то неоценимое, что у вас есть, - нашему подрастающему и молодому поколению. Учите, чтобы они были похожи на вас, а где-то, может, и превзошли и завоевали свои медали на Олимпиадах", - добавил Виктор Лукашенко.

XXII Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Игры на территории Восточной Европы. Всего на московской Олимпиаде представители Беларуси завоевали 33 медали (14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых).-0-

Фото Дениса Костюченко