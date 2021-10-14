В НОК поздравили знаменитых спортсменок с Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню матери, который празднуют 14 октября, НОК Беларуси совместно с постоянной комиссией "Женщины и спорт" собрал известных спортсменок, чемпионок и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Европейских игр на олимпийский завтрак, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Член исполкома НОК и комиссии "Женщины и спорт", олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович поздравил мам-спортсменок с праздником и вручил цветы и памятные подарки. Их дети приняли участие в различных квестах, попробовали сладкие угощения, рассказали, почему их мама самая-самая, и спели красивую песню в честь праздника.

Известные мамы-спортсменки, среди которых Ванесса Колодинская, Анастасия Мирончик-Иванова, Алла Цупер, Наталья Цилинская, Инна Жукова, Татьяна Шаракова, Людмила Калинчик, Марина Жарская, Любовь Черкашина, Ксения Санкович, Татьяна Дроздовская и Людмила Волчек, были вместе со своими детьми. Они поделились историями о том, как совмещать семью и профессиональный спорт, о важности поддержки отцов, а также о том, как вернуться к тренировкам после декретного отпуска.

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке Наталья Цилинская отметила, что такие праздники должны стать хорошей традицией.

"Праздник в честь Дня матери хотелось сделать очень красивым и запоминающимся, показать, какие замечательные семьи у наших мам-спортсменок и чемпионок. Отличный формат выбрали организаторы, чтобы мы, мамы, смогли и отдохнуть, и принять участие в различных конкурсах. Мамам и детям очень понравилось", - сказала Любовь Черкашина.-0-

Фото НОК Беларуси