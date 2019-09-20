В Нур-Султане на ЧМ определились очередные медалисты в соревнованиях по женской и вольной борьбе

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира в Нур-Султане стали известны медалистки заключительного дня состязаний в женской борьбе и первые призеры среди атлетов вольного стиля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах "вольников" первым взошел на высшую ступень пьедестала почета россиянин Заур Угуев (57 кг). Серебро у турка Сулеймана Атли, бронзовые медали в этом виде программы на счету индийца Кумара Рави и Нурислама Санаева из Казахстана.

Еще одним золотом копилку наград россиян пополнил Гаджимурад Рашидов (65 кг). Серебряная награда досталась Даулету Ниязбекову из Казахстана. Бронзовые - Исмаилу Мусукаеву из Венгрии и Баджрангу Пуния из Индии.

Белорусские спортсмены Владислав Андреев (57 кг) и Нюргун Скрябин (65 кг) закончили турнирную борьбу после поражений в 1/16 финала.

В стартах женщин звание чемпионки мира в категории 62 кг сенсационно выиграла Айсулуу Тынынбекова из Кыргызстана, победившая в решающей встрече Тайбе Юсейн из Болгарии. Бронзовыми медалистками стали Юкако Каваи из Японии и Хенна-Катарина Йоханссон из Швеции, остановившая на предварительной стадии белоруску Кристину Федорашко.

В весе 68 кг не было равных американке Мариаме Менса, оставившей с серебром шведку Анну Дженни Еву Марию Франссон. Обидчица еще одной белоруски Марии Мамошук, немка Анна Кармен Шелл праздновала бронзовый успех, разделив его с монгольской спортсменкой Баттсетцег Соронзонболдд.

В чемпионате мира по женской борьбе участвовали 186 спортсменок из 55 стран. Белоруска Ирина Курочкина (57 кг) стала единственной белоруской, выигравшей в Казахстане медаль и олимпийскую лицензию. В стартах "классиков" пропуск на Олимпиаду завоевал Николай Стадуб, завершивший турнир на 5-й позиции итогового протокола.-0-