В олимпийских гонках преследования выступят пять белорусских биатлонистов

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Завтра на олимпийской биатлонной трассе в Чжанцзякоу состоятся две гонки преследования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на дистанцию протяженностью 10 км выйдут женщины. Среди 60 участниц три представительницы Беларуси. Лидер белорусской команды Динара Алимбекова стартует 15-й, через 1 мин. 29 сек. после лидера норвежки Марте Ройселанн. Под 26-м номером на лыжню уйдет Анна Сола (+1 мин. 52 сек.), последней стартует Ирина Лещенко (+2 мин. 48 сек.).

В мужском пасьюте на 12,5 км серебряный призер олимпийской индивидуальной гонки белорус Антон Смольский отправится на дистанцию десятым, отставая от победителя сегодняшнего спринта норвежца Йоханнеса Бё на 1 мин. 13 сек. У Никиты Лобастова 57-я стартовая позиция (+2 мин. 47 сек.).

Начало женских "догонялок" в 12.00, мужчины стартуют в 13.45 по минскому времени.-0-