В Париже и Севилье определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфиналисты определятся сегодня в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Париже французский "Пари Сен-Жермен" постарается удержать преимущество над нынешним победителем чемпионской Лиги немецкой "Баварией", добытое на прошлой неделе в Мюнхене, - 3:2. В минувший уик-энд соперники по-разному провели встречи в своих национальных чемпионатах. Парижане разгромили на выезде "Страсбург" со счетом 4:1 и остались на втором месте в турнирной таблице, набрав 66 очков. У лидирующего "Лилля" 69 баллов после 32 туров. Футболисты "Баварии" в 28-м туре сыграли вничью на своей арене с берлинским "Унионом" - 1:1, но сохранили за собой лидерство в бундеслиге, имея 65 очков.

В испанской Севилье во второй раз подряд встретятся португальский "Порту" и английский "Челси". В их первом четвертьфинальном противостоянии лондонский клуб выиграл со счетом 2:0. В прошлую субботу "Челси" в гостевом матче 31-го тура уверенно обыграл лондонский "Кристал Пэлас" - 4:1 - и по-прежнему находится на пятой позиции в таблице премьер-лиги, набрав 54 очка. Футболисты "Порту" занимают второе место в португальском первенстве, имея 60 очков. В своем 26-м поединке они победили на выезде "Тонделу" с результатом 2:0. У лидирующего лиссабонского "Спортинга" 66 баллов.

Еще два участника полуфинальной стадии Лиги чемпионов определятся 14 апреля. Английский "Ливерпуль" попробует взять реванш у мадридского "Реала", которому неделю назад уступил в испанской столице со счетом 1:3. В Дортмунде немецкая "Боруссия" попробует победить лидера английской премьер-лиги "Манчестер Сити" после гостевого поражения с результатом 1:2. Главные надежды болельщики дортмундского клуба связывают с норвежским форвардом Эрлингом Холланом, который возглавляет список лучших бомбардиров ЛЧ, забив 10 мячей.-0-