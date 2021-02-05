В Пекине представили дизайн олимпийского факела зимних Игр

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине за год до начала зимних Олимпийских игр организаторы представили факел главных стартов четырехлетия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Один из символов Олимпиады-2022 изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec, и напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них - красная, другая - серебристого цвета.

По замыслу организаторов, серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 ("Пекин 2022") и олимпийскими кольцами.

Для Паралимпийских зимних игр разработан аналогичный дизайн факела, но он выполнен в красном и золотистом цветах.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.-0-