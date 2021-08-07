В предпоследний день Олимпиады будут разыграны 34 комплекта наград

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В предпоследний день XXXII летних Олимпийских игр в японской столице будет разыграно рекордное количество наград - 34, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале мужских состязаний по метанию копья за олимпийские медали будут сражаться белорусы Алексей Котковец и Павел Мелешко. В финале личного многоборья по художественной гимнастике выступят Анастасия Салос и Алина Горносько. Бегуньи Ольга Мазуренок и Нина Савина преодолеют марафонскую дистанцию. В полуфиналах выступят белорусские экипаж гребцов на байдарках и каноэ. Илья Полозков попытается завоевать место на олимпийском пьедестале в мужском индивидуальном турнире по современному пятиборью.

Без участия белорусских спортсменов чемпионы и призеры токийских Игр определятся в соревнованиях по гольфу, пляжному волейболу, баскетболу, боксу, прыжкам в воду, водному поло, велотреку, карате, бейсболу, конному спорту, синхронному плаванию, вольной борьбе, футболу, волейболу и гандболу.-0-