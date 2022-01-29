В Раубичах завершился первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершен первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходил в Раубичах с 27 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в стартах принимали спортсмены из Беларуси, России, Украины и Казахстана. В заключительный день соревнований состоялся командный турнир, победу в котором одержали российские фристайлисты. Первая сборная Беларуси в составе Валерии Балматовой, Павла Воробьева и Дмитрия Мазуркевича заняла второе место. На третьей ступени пьедестала расположилось трио из Украины.

Ранее на этапе Кубка Европы в Раубичах прошли личные турниры. В пятницу лучшим у мужчин стал Дмитрий Мазуркевич, среди девушек равных не было украинке Ангелине Брыкиной. В субботних мужских соревнованиях победил россиянин Руслан Катманов, в женском турнире первенствовала Маржан Акжигит из Казахстана.-0-