28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма от 12 декабря 2018 года №69 "Об изменении постановления Министерства спорта и туризма Беларуси от 8 ноября 2018 года №65", которое опубликовано на
"Изменения, которые внесены в
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-
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