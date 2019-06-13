13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав сборной Беларуси на II Европейских играх вошел 221 атлет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной участию белорусской делегации на предстоящем спортивном форуме, шеф миссии, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В состав белорусской команды вошли 221 атлет, 149 тренеров, восемь человек - в административную группу, в медицинскую - семь специалистов", - сказал Вячеслав Дурнов.

Во время пресс-конференции

В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград.

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