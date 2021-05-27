В Ушачах пройдет этап Кубка Беларуси по ралли

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачах 29 мая состоится I этап Кубка Беларуси по ралли-спринту и ралли 3-й категории, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ушачском райисполкоме.

В соревнованиях примут участие 18 сильнейших экипажей нашей страны. В их числе руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто", призер "Дакара" мастер спорта международного класса Сергей Вязович и участник "Дакара" мастер спорта Андрей Голобородько.

Соревнования включают два маршрута. Первый заезд пройдет по дорогам общего пользования в районе населенных пунктов Кубличи, Слободка, Бычки, Белюковщина, Скачихи и Сорзово. Второй маршрут проляжет возле деревень Великие Дольцы, Замошье, Поровно и Рагуцкие.

Награждение победителей состоится вечером 29 мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Юность-Ушачи". Кроме того, в спорткомплексе проведут киберсоревнования по ралли среди школьников на симуляторе.

Организаторами состязаний выступают Белорусская автомобильная федерация и сектор спорта и туризма Ушачского райисполкома.-0-