В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве определились пары полуфиналистов

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд определились пары, которые сыграют в полуфинальной стадии турнира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

ХК "Минск" сыграет против барановичского "Текстильщика-БарГУ", а гродненский "Ритм" поспорит со смолевичской "Викторией". На данном этапе турнира серии матчей будут длиться до двух побед. Первые встречи пройдут 15 июля в Минске (начало в 17.30) и Гродно (начало в 17.00). Ответные будут сыграны 17 июля в Барановичах (начало в 17.00) и Смолевичах (начало в 18.00). При необходимости третьих поединков их проведут 19 июля в Минске и Гродно соответственно.

Победители получат путевку в финальный раунд состязаний, который продлится до трех викторий одной из дружин. Первые матчи пройдут 23-24 июля на поле той команды, которая в регулярном чемпионате заняла место выше. Ответные - 27 июля и при необходимости 28 июля на поле того коллектива, который в регулярном чемпионате занял место ниже. Если в этих поединках ни одна из дружин не одержит три победы, решающая встреча будет сыграна 31 июля на поле того из соперников, который лучше выступил в регулярном чемпионате.

По итогам "гладкого" первенства хоккеистки "Минска" после 16 туров набрали 42 очка. На семь меньше у главных преследовательниц столичной дружины гродненского "Ритма". Замкнули тройку сильнейших спортсменки МОК "Виктория" - 29 очков после 16 матчей. На четвертой позиции завершили данную стадию турнира спортсменки "Текстильщика-БарГУ" (Барановичи) - 12 очков в 16 играх.-0-