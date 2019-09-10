Вадим Скрипченко покинул жодинский ФК "Торпедо-БелАЗ"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера "Торпедо-БелАЗа". Информация об этом размещена на официальном сайте жодинского клуба, сообщает БЕЛТА.

На состоявшейся сегодня встрече руководства ФК "Торпедо-БелАЗ" с Вадимом Скрипченко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества со специалистом. Футбольный клуб поблагодарил наставника за совместную работу. К ближайшему матчу чемпионата Беларуси с гродненским "Неманом", который состоится 14 сентября в Жодино, торпедовцев будет готовить Сергей Зеневич.

После 20 туров "Торпедо-БелАЗ" занимает 6-е место, набрав 32 очка (9 побед, 5 ничьих, 6 поражений; разница мячей - 28-23). В последних пяти матчах подопечные Вадима Скрипченко дважды сыграли вничью и трижды проиграли.-0-