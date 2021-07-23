Валерий Карпин стал новым тренером футбольной сборной России

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футбольной сборной России назначен Валерий Карпин. Такое решение принял сегодня Российский футбольный союз, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт с новым наставником национальной команды будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной страны и ФК "Ростов", который он сейчас тренирует.

Сейчас перед сборной России стоит задача успешно пройти отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, финальная стадия которого пройдет в Катаре.

Валерий Карпин, которому 52 года, сменил на посту наставника российской дружины Станислава Черчесова, ушедшего в отставку после провального выступления на недавнем чемпионате Европы. В бытность игроком Валерий Карпин стал трехкратным чемпионом России в составе московского "Спартака". Также он успешно выступал в испанских клубах "Сельта" и "Реал Сосьедад". В качестве тренера дважды привел футболистов "Спартака" к серебряным медалям российского первенства.-0-