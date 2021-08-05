5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская не вышла в финал Олимпиады в Токио и поборется за бронзу, передает корреспондент БЕЛТА.

Схватка против китаянки Цяньюй Пан не изобиловала техническими действиями, но бобруйчанка в первом периоде была более активной и повела 2:0.

Первые минуты после перерыва рисунок схватки сохранился. Спортсменки предпочли не рисковать, дожидаясь ошибок друг друга. Однако на последних секундах китаянка пошла вперед и сравняла счет, одержав победу по дополнительным показателям.-0-

Фото Оксаны Манчук