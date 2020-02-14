Василевский и Эрлих проиграли в 1/2 финала парного разряда на турнире в Бангалоре

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих не сумели пройти в финал парного разряда на турнире серии "Челленджер" в индийском Бангалоре с призовым фондом $162 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусско-израильский тандем уступил австралийско-индийскому дуэту Мэттью Эбден / Леандер Паес - 4:6, 6:3, 7:10.
В четвертьфинале одиночного разряда белорус Илья Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) сегодня уступил итальянцу Юлиану Оклеппо (391) - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6. До этого поражения Илья Ивашко обыграл двух индийских теннисистов - Саши Кумара Мукунда (289) и Рамкумара Раманатхана (180).
Турнир в Бангалоре завершится в воскресенье, 16 февраля.-0-