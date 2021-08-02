Василиса Марзалюк завершила выступление на Олимпиаде в Токио

Василиса Марзалюк
Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк (76 кг) завершила выступление на олимпийском турнире по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В утешительном поединке за право оспаривать бронзовую награду главных стартов четырехлетия многократная призер чемпионатов мира уступила китаянке Киан Жу - 1:2.
Это второй проигрыш белоруски на Играх. В стартовой схватке днем ранее Василиса Марзалюк уступила немке Алине Роттер-Фокен.-0-