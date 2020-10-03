Веломногодневка "Джиро д'Италия" стартует на Сицилии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Сицилии стартует веломногодневка "Джиро д'Италия". Состязания пройдут по 25 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изначально старт гонки планировался в столице Венгрии, но после переноса "Джиро-2020" с весны на осень из-за пандемии коронавируса было решено провести все соревнования в Италии.

Первым этапом, который пройдет сегодня, 3 октября, в окрестностях Палермо станет индивидуальная гонка с раздельным стартом на 15,1 км.

Для "горняков" организаторы нынешней "Джиро" подготовили немало испытаний. Первое из них состоится на третьем этапе. Гонщикам предстоит покорить гору Этна, с ее знаменитым на весь мир вулканом. Всего в маршруте шесть высокогорных этапов.

"Королевским" станет 18-й этап веломногодневки по дорогам Италии. Спортсменам предстоит покорить вершину Стельвио на высоте 2758 м и выявить обладателя премии "Чима Коппи", наибольшего количества очков в горный зачет.

19-й этап гонки (самый длинный) пройдет 23 октября. Соискателям розовой майки лидера придется преодолеть 253 км по дороге из Морбеньо в Асти. Завершится Гранд-тур гонкой с раздельным стартом в Милане на 15,7 км. У пелотона будет два дня отдыха - 12 и 19 октября.

Всего в состязаниях выступят 22 команды, 176 велогонщиков. Участниками итальянского Гранд-тура будут спортсмены из 34 стран, среди которых большинство составляют итальянцы (48 представителей), на втором месте Австралия (18).

Самый возрастной участник "Джиро д'Италия" - 39-летний голландец Питер Веенинг из команды Trek-Segafredo. Самому молодому спортсмену, итальянцу Фабио Мадзукко из дружины Bardiani CSF - Faizane, исполнился 21 год.-0-