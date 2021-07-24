Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл золото на третьей Олимпиаде подряд

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Триумфом венгерского спортсмена Арона Силадьи завершились личные состязания саблистов в первый день решающих поединков фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Венгр стал обладателем уникального достижения, выиграв третью олимпиаду кряду в личном зачете. Финальный поединок он провел собранно и не дал ни единого шанса итальянцу Луиджи Самеле - 15:7. Обладателем бронзы стал представитель Республики Корея Чон Хван Ким, обыгравший в споре за место на пьедестале грузинского спортсмена Сандро Басадзе - 15:11.

Еще один комплект наград олимпийского турнира по фехтованию был разыгран в женской шпаге. Золото выиграла китаянка Сунь Ивэнь, оставившая с серебром румынку Анну Марию Попеску, - 11:10. Бронзовая медаль обрела эстонскую прописку благодаря победе Катрины Лехис над россиянкой Айзанат Муртазаевой в поединке за третье место - 15:8.-0-