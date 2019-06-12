Вера Лапко проиграла в первом круге турнира в Ноттингеме

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (103-й номер мирового рейтинга) проиграла в первом раунде турнира в британском Ноттингеме с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белоруска встречалась с британкой Хэрриет Дарт (159) и уступила - 6:7 (7:9), 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Следующей соперницей Хэрриет Дарт будет австралийка Айла Томлянович (47).

Соревнования в Ноттингеме завершатся 16 июня.-0-