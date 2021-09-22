"Весь сезон на одном коньке не отыграешь": новый хоккеист "Металлурга" оценил соперников по чемпионату Беларуси

В мае белорусский нападающий Вячеслав Андрющенко покинул "Южный Урал" из Орска, выступающий в ВХЛ, и летом заключил контракт со жлобинским "Металлургом", за который играл с 2011 по 2013 год. Возвращение Андрющенко стало одним из многочисленных громких подписаний "стальных волков" в это межсезонье. В преддверии чемпионата "Металлургу" даже предрекали борьбу за чемпионство, однако сейчас команда Дмитрия Кравченко заметно буксует. Узнали у Вячеслава, как за 8 лет изменился чемпионат Беларуси, на что способен нынешний состав "волков" и почему у "Металлург" произошел спад.

- После ухода из команды в 2013 году вы выступали исключительно за клубы ВХЛ. Нынешним летом вернулись в Жлобин. Как за время вашего отсутствия изменилась команда, город, чемпионат?

- В клубе с тех времен остался только видеооператор, все остальные - новые люди, пришлось знакомиться. В остальном ничего не поменялось: раздевалка там же, где и была, форма синего цвета. А вот город преобразился. Знаю, многое сделали к республиканским "Дажынкам", которые проходили в Жлобине в 2013-м. Появились интересные места. Например, Дворец игровых видов спорта, где мы тренировались. Что касается чемпионата, то я в нем еще провел слишком мало игр, чтобы рассуждать, сильнее он стал или слабее, чем 8 лет назад. Пока могу только сказать, что на одном коньке весь сезон не отыграешь, потому что здесь выступают хорошие команды и хоккеисты.

- В ВХЛ у вас всегда была солидная статистика по системе гол+пас. Почему после относительно неплохого сезона в "Южном Урале" решили вернуться в чемпионат Беларуси, который уступает по уровню ВХЛ?

- Из-за коронавируса многим клубам пришлось урезать бюджет, поэтому стало меньше возможностей для приглашения хоккеистов. Наверное, только у семи команд из верхней части таблицы все осталось как прежде, но у меня не было суперпоказателей, чтобы претендовать на попадание в их состав. Стал рассматривать другие варианты, и тут поступило предложение от "Металлурга": Дмитрий Кравченко позвал в Жлобин. Думал недолго: все взвесил и понял, что нужно соглашаться.

- В прошлом сезоне "стальные волки" впервые за долгие годы добрались до полуфинала плей-офф, где в упорной борьбе уступили будущему чемпиону - "Юности". Какие задачи перед командой стоят сейчас?

- У нас собрался хороший состав, однако не хочу раньше времени говорить, что мы точно станем чемпионами или будем с медалями. Да, возможности есть, но если мы хотим стать чемпионами, то нужно хорошо потрудиться. Наша последняя игра с "Брестом" ("Металлург" уступил в серии буллитов 1:2. - Прим. авт.) продемонстрировала, что еще есть над чем работать.

- "Металлург" хорошо начал сезон, обыграв двух главных фаворитов - "Юность" и "Шахтер". Однако сейчас у команды ничего не получается в атаке. Почему?

- Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Просто в данный момент голы нашей команде даются тяжело, хотя играем в доминирующий хоккей, создаем опасные моменты, но соперников то штанги спасают, то еще что-то. Однако могу сказать, что подобное бывало в каждом клубе, где я играл. Переход с лета на осеннюю стадию всегда дается непросто, поэтому нужно проявить терпение. Главное - не отходить от выбранного стиля игры и гнуть свою линию.

- Какая атмосфера сейчас в раздевалке?

- Все сильно переживают, постоянно думают о том, как выходить из сложившейся ситуации. Ни у кого нет такого настроя: мол, проиграли - и ладно. Каждый в команде хочет всегда побеждать и готов выжимать из себя максимум, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Все друг друга поддерживают, потому что понимают: для изменений к лучшему команда должна быть единым целым. Тем более ситуация не такая печальная, чтобы голову пеплом посыпать. Мы остались без очков только в двух играх - с "Динамо-Молодечно" и "Неманом". Причем с гродненцами играли неплохо, но допустили две глупейшие ошибки, после чего не смогли отыграться.

- На бумаге "Металлург" как минимум претендент на топ-3. Как считаете, есть ли из-за этого завышенные ожидания от команды?

- Конечно. Сейчас соперники настраиваются на "Металлург", образно говоря, как на чемпионов, выходят на игру словно на последний бой. И потому у нас возникают трудности. Вроде постоянно атакуем, а не можем забросить больше двух-трех шайб. Но все верят, что рано или поздно должно прорвать и голы пойдут.

- Какие цели на сезон ставите лично перед собой?

- Статистика статистике рознь. Можно набрать 40 очков, из которых 30 - в матчах с аутсайдерами. А бывает, заканчиваешь сезон с 30 баллами, но из них 15-20 набрал в поединках с лидерами. Сейчас все эти голые цифры уходят на второй план. Главное - делать все возможное, чтобы клуб выигрывал. Я становился лучшим снайпером лиги, однако эти воспоминания не вызывают такой теплоты, как совместные победы с командой. Поэтому буду стараться работать на командный результат.

Вадим БАННЫЙ,

фото предоставлено пресс-службой ХК "Металлург-Жлобин",

газета "7 Дней".-0-