Виктор Гончаренко подписал новый контракт с ЦСКА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко подписал новый контракт с московским ПФК ЦСКА. Он будет работать главным тренером до окончания сезона 2020/2021. Такая информация размещена на официальном сайте московского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Гончаренко, которому сейчас 42 года, возглавил футболистов ЦСКА 12 декабря 2016 года. Под его руководством команда провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. Армейцы завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами национального первенства (2017, 2018). До приезда в Москву Виктор Гончаренко успешно тренировал борисовский БАТЭ, работал в клубах российской премьер-лиги "Кубань" из Краснодара, "Урал" из Екатеринбурга и "Уфа".

После 22 туров нынешнего чемпионата России футболисты ЦСКА занимают 5-е место, набрав 36 очков. Свой следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 21 июня на своем поле против лидера российского первенства "Зенита" из Санкт-Петербурга, у которого 50 очков. Чемпионат России был остановлен в середине марта в связи с пандемией коронавируса.-0-