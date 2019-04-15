Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Исполкома НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатура Виктора Лукашенко была предложена в ходе заседания Исполкома и единогласно поддержана. Он будет совмещать данную деятельность со своей работой на посту помощника Президента.

В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий будет решаться вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.

В качестве исполняющего обязанности за Виктором Лукашенко в первую очередь закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси - II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США, который пройдет в сентябре текущего года. Заниматься этой работой он будет во взаимодействии с министром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук пояснил журналистам, что дата проведения Олимпийского собрания пока не определена, однако он выразил уверенность, что мероприятие пройдет после Европейских игр и легкоатлетического матча Европа-США. "Думаю, ближе к зиме - после проведения различно рода чемпионатов. Потому что все федерации должны завершить год достойно", - сказал он.

Сергей Ковальчук добавил, что одновременно на Олимпийском собрании предстоит решить и ряд других кадровых вопросов в структуре Национального олимпийского комитета. "У нас в самом НОК достаточное количество представителей, которые уже по каким-то причинам не работают в сфере спорта", - пояснил министр.

В целом на заседании Исполкома НОК подчеркивалось, что предстоящие крупные спортивные форумы могут придать значительный импульс развитию спорта в стране. Окончательная подготовка объектов - на личном контроле министра. Александр Лукашенко высказал критику в связи с состоянием газона на столичном стадионе "Динамо", что можно было наблюдать во время прошедшего накануне футбольного матча.-0-