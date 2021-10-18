Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге WTA

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе бывший лидер мирового рейтинга находилась на 32-й позиции, а теперь, после выхода в финал, переместилась на 6 строк выше. Сейчас в активе Виктории Азаренко 2505 очков. Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой второе место, имея 7115 баллов. Александра Саснович поднялась на 84-ю позицию (850 очков), Ольга Говорцова занимает 132-е место (567).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9077 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7115;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5320;

4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4748;

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;

6. Элина Свитолина (Украина) - 4096;

7. Мария Саккари (Греция) - 4005;

8. Унс Джабир (Тунис) - 3500;

9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3365;

10. Наоми Осака (Япония) - 3326.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко занимает 43-е место (1330 очков), у Егора Герасимова 109-я позиция (724).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 9630;

3. Стефанос Циципас (Греция) - 7995;

4. Александр Зверев (Германия) - 6930;

5. Рафаэль Надаль (Испания) - 5635;

6. Андрей Рублев (Россия) - 5560;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 4858;

8. Доминик Тим (Австрия) - 3815;

9. Каспер Рууд (Норвегия) - 3615;

10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3378.

На этой неделе Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов примут участие в розыгрыше Кубка Кремля в Москве.-0-