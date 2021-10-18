Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге WTA

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед началом престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе бывший лидер мирового рейтинга находилась на 32-й позиции, а теперь, после выхода в финал, переместилась на 6 строк выше. Сейчас в активе Виктории Азаренко 2505 очков. Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой второе место, имея 7115 баллов. Александра Саснович поднялась на 84-ю позицию (850 очков), Ольга Говорцова занимает 132-е место (567).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 9077 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7115;
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5320;
4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4748;
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;
6. Элина Свитолина (Украина) - 4096;
7. Мария Саккари (Греция) - 4005;
8. Унс Джабир (Тунис) - 3500;
9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3365;
10. Наоми Осака (Япония) - 3326.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко занимает 43-е место (1330 очков), у Егора Герасимова 109-я позиция (724).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11 430 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 9630;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 7995;
4. Александр Зверев (Германия) - 6930;
5. Рафаэль Надаль (Испания) - 5635;
6. Андрей Рублев (Россия) - 5560;
7. Маттео Берреттини (Италия) - 4858;
8. Доминик Тим (Австрия) - 3815;
9. Каспер Рууд (Норвегия) - 3615;
10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3378.
На этой неделе Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов примут участие в розыгрыше Кубка Кремля в Москве.-0-