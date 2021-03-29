Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Майами

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/8 финала австралийке Эшли Барти и завершила выступление на турнире в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруска, занимающая сейчас 15-е место в рейтинге WTA, уступила первой ракетке планеты в трехсетовом поединке - 1:6, 6:1, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В четвертьфинале Эшли Барти встретится с победительницей матча между восьмой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и чешкой Маркетой Вондроушовой (20-й номер мирового рейтинга).
В 1/16 финала Виктория Азаренко победила в двух сетах немецкую теннисистку Ангелику Кербер (26) - 7:5, 6:2. Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).
Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-