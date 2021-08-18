Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом раунде одиночного разряда экс-первая ракетка мира уверенно переиграла в двух партиях российскую теннисистку Людмилу Самсонову (52) - 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 11 минут. В 1/16 финала Виктория Азаренко встретится с американкой Алисон Риск (37).





Белоруска Александра Саснович в 1/32 финала уступила в трехсетовом поединке британской теннисистке Хизер Уотсон (67) - 2:6, 6:3, 1:6. Во втором раунде британка сыграет с лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.





Еще одна белорусская теннисистка третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко стартует с 1/16 финала, где ее соперницей будет испанка Паула Бадоса Хиберт (31).





В стартовом матче парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова победили американский дуэт Хейли Картер / Сабрина Сантамария - 7:5, 6:4. В 1/8 финала Саснович и Блинкова будут соперничать с бельгийкой Элизе Мертенс и представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.





Виктория Азаренко и американка Джессика Пегула в 1/16 финала обыграли украинку Людмилу Киченок и японку Макото Ниномия - 6:2, 2:6, 10:6. Сегодня Азаренко и Пегула в матче за выход в четвертьфинал будут соперничать с бразильско-канадской парой Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.





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Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом США. В этом году US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 11 сентября.-0-